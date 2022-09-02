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Общество2 сентября 2022 7:17

Бесплатный проезд в Иркутске в 2022 году ввели для Героев России

Бесплатный проезд в Иркутске 2022 распространяется на членов семьи героея
Дарья БОЛЕСОВА
Бесплатный проезд также действует для пенсионеров, но только до 30 сентября

Бесплатный проезд также действует для пенсионеров, но только до 30 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые категории граждан получат бесплатный проезд в Иркутске в 2022 году. Соответствующее решение подписали в правительстве региона 2 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата.

- Дополнительную меру социальной поддержки установили для граждан России, удостоенным звания Героя Российской Федерации и членам их семей, - сказано в сообщении.

При этом членами семьи являются муж, жена, кровные родители, дети младше и старше 18 лет, а также дети до 23 лет, которые очно обучаются в образовательных учреждениях.

Бесплатный проезд распространяется на внутригородское сообщение, а также на транспорт, следующий по пригородным маршрутам.

Напомним, ранее "КП-Иркутск" писала, что бесплатный проезд в электричках для пенсионеров Иркутска действует с 1 мая по 30 сентября. Льгота захватывает весь дачный период и скоро подойдет к концу. Важно, что при этом обращают внимание на возраст - начиная с того момента, как можно получать выплаты по старости, то есть с 60 лет для женщин и 65 лет - для мужчин.