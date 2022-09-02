Бесплатный проезд также действует для пенсионеров, но только до 30 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые категории граждан получат бесплатный проезд в Иркутске в 2022 году. Соответствующее решение подписали в правительстве региона 2 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата.

- Дополнительную меру социальной поддержки установили для граждан России, удостоенным звания Героя Российской Федерации и членам их семей, - сказано в сообщении.

При этом членами семьи являются муж, жена, кровные родители, дети младше и старше 18 лет, а также дети до 23 лет, которые очно обучаются в образовательных учреждениях.

Бесплатный проезд распространяется на внутригородское сообщение, а также на транспорт, следующий по пригородным маршрутам.

Напомним, ранее "КП-Иркутск" писала, что бесплатный проезд в электричках для пенсионеров Иркутска действует с 1 мая по 30 сентября. Льгота захватывает весь дачный период и скоро подойдет к концу. Важно, что при этом обращают внимание на возраст - начиная с того момента, как можно получать выплаты по старости, то есть с 60 лет для женщин и 65 лет - для мужчин.