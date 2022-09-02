Отопительный сезон начался в северных районах Иркутской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На севере Иркутской области накануне, 1 сентября, стартовал отопительный сезон. Так, первым районом, где в домах потеплели батареи, стал Катангский - самый отдаленный в регионе. Там уже запущены все пять котельных.

А с 5 сентября собираются подключить к теплу дома, школы, детские сады и больницы в Бодайбинском районе. В других территориях Приангарья здания начнут обогревать в разное время - все зависит от погоды и прогнозов, когда в регионе наступит похолодание.

Даты, когда начинать и заканчивать отопительный сезон, определяют местные администрации. Согласно Постановлению Правительства России, этот период должен начинаться не позже, чем на шестой день устойчивого похолодания, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже -8 градусов. Так, в прошлом году в областном центре тепло начали подавать с середины сентября.

- На подготовку к отопительному периоду 2022-2023 годов в Иркутской области запланировано около пяти миллиардов рублей- прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства региона, находятся под контролем регионального правительства.