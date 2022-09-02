Новый социально-реабилитационный центр построили в Нижнеудинском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В День знаний в селе Мельница, что в Нижнеудинском районе, открылся новый детский социально-реабилитационный центр. Прежнее здание, построенное в 1955 году, сильно пострадало при разрушительном наводнении три года назад, и его признали аварийным. На строительство новых помещений выделили 395,3 миллиона рублей из бюджетов страны и Иркутской области.

- Для района это учреждение очень важно, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Приангарья Павел Писарев. - Работа была проведена с нуля, в короткие сроки. Губернатор Игорь Кобзев лично контролировал строительство, неоднократно посещал площадку.

Социально-реабилитационный центр необходим для помощи ребятам от 1,5 до 18 лет и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, или воспитывающим детей-инвалидов. В центре обустроено несколько дневных отделений: приемно-карантинное, социальной диагностики и реабилитации, помощи семье и детям, и многие другие, а также два отделения с круглосуточным пребыванием.

- В год учреждение будет обслуживать до 500 человек. Персонал составит 140 человек, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.