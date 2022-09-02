Экстренное предупреждение на 3 сентября объявили в Иркутской области из-за дождей

Синоптики уже рассказывали, как быстро в Иркутскую область придут холода Фото: Евгения ГУСЕВА

ГУ МЧС Иркутской области объявило экстренное предупреждение из-за непогоды, которая надвигается на регион. По данным синоптиков, в некоторых территориях области будут сильные дожди, грозы и ураганный ветер. Несколько иная ситуация сложится в Иркутске.

Погода в области 3 сентября

В субботу, 3 сентября, местами в области польют проливные дожди, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Например, такую погоду стоит ожидать в Казачинско-Ленском и центральных районах. В Катангском и северо-восточных районах осадков не будет, но сильный ветер будет докучать местным жителям.

- Температура ночью +7...+12°, при прояснении 0...+5°, в Катангском, северо-восточных районах 0...+5°, местами 0...-5°, заморозки, днем +10...+15°, при облачной погоде +3...+8°, - рассказали в Гидрометцентре региона.

Погода в Иркутске 3 сентября

Сейчас в областном центре прекрасная погода с температурой +27°, однако ситуация может поменяться. По данным синоптиков, будет облачно и дождливо, осадки пройдут ночью и днем. Средняя скорость ветра примерно 10 метров в секунду, однако порывы - до 15-17 метров в секунду. Температура за сутки будет в одном диапазоне - от +10° до +12°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похолодает быстрее, чем хотелось бы. В иркутском Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре

Гидрометцентр: Погода на сентябрь 2022 года в Иркутске переменчивой (подробнее)