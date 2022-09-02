В Иркутске на улице Байкальской в перевернувшемся внедорожнике пострадал мужчина

Авария произошла у недавно открытой для проезда ГЭС Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области начали выяснение обстоятельств ДТП, которое произошло в областном центре 2 сентября. По данным полиции, на кольцевой развязке улицы Байкальской столкнулись «Митсубиши Паджеро» и «Тойота Аква». Один автомобиль перевернулся.

- Автомобиль «Митсубиши Паджеро», пытаясь съехать с кольца на плотину ГЭС и не заняв для этого соответствующий ряд, допустил столкновение с автомобилем «Тойота Аква». В результате инцидента внедорожник перевернулся, - рассказали в пресс-службе.

В итоге пострадал один мужчина, 57-летний водитель «Митсубиши». Второй автомобилист не получил травм. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Отметим, совсем недавно на плотине ГЭС открыли четырехполосное движение после капитального ремонта.

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