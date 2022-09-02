Четыре новые школы открылись в Иркутской области 1 сентября

Новая школа в Баяндае. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В День знаний в Иркутской области распахнули двери для учеников четыре новые школы.

- Губернатор Игорь Кобзев и правительство региона уделяют большое внимание строительству образовательных объектов, - отметил первый заместитель губернатора Иркутской области - председатель правительства региона Константин Зайцев. - До конца года завершится строительство еще семи объектов. Общая мощность этих 11 школ - почти 5,4 тысячи мест. За три года нам необходимо ввести 25 новых школ. Амбициозные планы вполне выполнимы.

Так, новое трехэтажное здание построили для начальных классов школы №14 в столице Приангарья. В каждом кабинете - современные парты и техника, также есть класс робототехники, лаборатория и даже гончарная мастерская. На первый урок сюда пришли 320 первоклассников.

Также торжественная линейка 1 сентября состоялась в новой школе на 725 мест в Баяндае. Здесь, помимо кабинетов, лабораторий и мастерских, есть большой актовый зал, подходящий для районных мероприятий, а также издательский центр, радиоузел, дикторская, студии для хореографии и пения, целых пять кабинетов, комната релаксации и многое другое.

- Это первая сельская школа в округе такого масштаба и с такой современной инфраструктурой, - отметил заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Кроме того, новые учреждения открылись в деревне Грановщина Иркутского района, где будут учиться около 2 тысяч ребят, и в городе Бирюсинске Тайшетского района - на 520 мест.

Всего в День знаний в Иркутской области сели за парты больше 340 тысяч школьников, в том числе 36,5 тысячи первоклашек.