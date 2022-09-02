В городе Вихоревка Иркутской области открыта спортивная площадка, построенная при поддержке ООО «Газпром недра»

Мэр Братского района Александр Дубровин (справа) поблагодарил ООО «Газпром недра». Фото: «Газпром недра»

Торжественное открытие спортивной площадки для уличных силовых тренировок состоялось 1 сентября в городе Вихоревка Братского района Иркутской области. Комплекс спортивных сооружений возведен возле Вихоревской средней общеобразовательной школы № 1.

Открытие комплекса приурочили к началу учебного года. Фото: «Газпром недра»

Проект реализован при финансовой поддержке ООО «Газпром недра» в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и муниципалитетом. Открывая новый объект, мэр Братского района Александр Дубровин отметил, что спорт является неотъемлемой частью жизни его земляков: «Мы стремимся к тому, чтобы спорт в нашем районе развивался и совершенствовался, был разнообразнее и доступнее для жителей разных возрастов и благодарны компании «Газпром недра» за то, что разделила наши стремления и взгляды».

Спортплощадку построили во дворе Вихоревской школы № 1. Фото: «Газпром недра»

«Наша компания поддерживает проекты по развитию массового спорта в регионах производственной деятельности. Уличная спортплощадка построена возле школы, так что это отличный подарок подрастающему поколению к началу учебного года», – прокомментировал событие генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

Участники праздника провели тестирование спортивных снарядов. Фото: «Газпром недра»

Справка:

ООО "Газпром недра" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", участвующее в реализации Восточной газовой программы. Входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли.

ООО "Газпром недра" является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения Общества расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 4,5 тысяч человек. Офисы администрации компании находятся в Москве и Тюмени.