В Иркутске на два дня пропадет горячая вода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение горячей воды В Иркутске 4 сентября ждет жителей нескольких районов и десятков улиц города. О плановых ограничениях сообщил оператор городских теплосетей. Организация предупредила, когда не будет горячей воды.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - заявил оператор.

Причиной отключения стал ремонт на теплосетях, чтобы предотвратить аварийные ситуации в осенне-зимний период. Отметим, горячей воды не будет в том числе и 5 сентября.

АДРЕСА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИРКУТСКЕ 4-5 СЕНТЯБРЯ

Полный перечень адресов с номерами многоквартирных домов дали в виде таблицы. Под отключение попали десятки улиц.