В медучреждения Иркутской области в этом году поступит дополнительное оборудование. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В медицинские учреждения Приангарья закупят дополнительное оборудование по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

- Всего планировали приобрести 48 единиц оборудования. В результате сложившейся экономии количество увеличилось до 64, сейчас ведется работа по заключению контрактов на поставку еще 16 аппаратов, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Так, в Жигаловскую районную больницу поступит пять кардиосинхронизированных дефибрилляторов, два аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма, семь электрокардиографов, в том числе четыре портативных, которые подходят для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов. Дополнительное оборудование также закупят для Братской и Слюдянской районных больниц.

Напомним, ранее глава Приангарья Игорь Кобзев поручил дооснастить медицинские учреждения компьютерными томографами. В этом году четыре новых аппарата появились в городской больнице №1 в Иркутске, Братской городской больнице №3, Усть-Илимской поликлинике №2 и Железногорской районной больнице.