Дни Усть-Ордынского Бурятского округа отпразднуют в Иркутске с 5 по 9 сентября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Усть-Ордынский Бурятский округ в этом году отмечает 85-летие. К празднику, по поручению губернатора региона Игоря Кобзева, готовились с 2020 года.

С начала года в территории проводятся концерты, выставки, конкурсы и спортивные состязания. А с 5 по 9 сентября Дни Усть-Ордынского Бурятского округа состоятся в столице Приангарья.

- Самым массовым событием станет открытие Дней 9 сентября. В 11 часов утра на площади перед Дворцом спорта «Труд» пройдет театрализованное представление. Выступят творческие коллективы практически со всех районов округа, - отметил заместитель губернатора Приангарья - руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

Там же расположится юрточный городок - выставка-ярмарка, где аграрии представят мясо, полуфабрикаты, картофель, мед, муку, сыр, хлеб и колбасу местного производства. Состоятся мастер-классы художников и мастеров народных промыслов, а еще фестиваль национальных видов спорта и народных игр.

А в 18 часов в Иркутском театре юного зрителя выступит с концертом Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы».

Кроме того, в музеях областного центра пройдут тематические выставки, в ИГУ - научно-практическая конференция, в "Молчановке" - игра-квест «Путешествие по земле Гэсэра».