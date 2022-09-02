Также в городе пройдет масштабная ярмарка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юбилей Иркутской области 2022 года решили отметить 10 сентября, хотя праздничная дата назначена на 27 число. В правительстве региона опубликовали примерное расписание мероприятий на этот день. Жителей и гостей Иркутска ждут ярмарки, концерт и салют в честь дня рождения области.

- Программа рассчитана на весь день, начало в 13:00. Действие пройдет на нескольких площадках города. В сквере имени Кирова отроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Мастера Прибайкалья». ля детей и молодежи на главной площади города состоится интерактивная программа «Байкальская Атлантида». Она познакомит гостей праздника с традициями народов Сибири, - рассказали в госаппарате.

Юбилей Иркутской области 2022

Если говорить подробно о том, что будет происходить 10 сентября, то начать нужно с ярмарки. На ней свои работы выставят 45 мастеров декоративно-прикладного искусства из областного центра, Саянска. Усть-Илимска, Тулуна и других городов. Посетители смогут увидеть различные изделия из дерева, шерсти. камней, кожи. В том числе представят кукол, лоскутные изделия и т.д.

Далее представители коренных народов Сибири представят свои национальные костюмы на главной площади города.

Концерт и салют в Иркутске

Венцом программы станет большой концерт, на котором выступят певица Максим и исполнитель Александр Маршал, а также творческие коллективы Иркутской области, Вадим Точилин и шоу-балет «Бродвей» из Иркутска и танцующий диско-хаус оркестр Offbeat orchestra.

- Завершится праздничная программа фейерверком. Его запустят в 22:30 в районе Нижней Набережной, около памятника основателю Иркутска Якову Похабову, - резюмировали в правительстве.

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