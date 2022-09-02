Праздничная программа «С днем рождения, область Иркутская!» состоится 10 сентября Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В столице Приангарья отмечают 85-летие региона. В субботу, 10 сентября, состоятся народные гулянья «С днем рождения, область Иркутская!».

Итак, праздник стартует в 13 часов в сквере Кирова. Там откроется выставка-ярмарка «Мастера Прибайкалья», где представят изделия из дерева, бересты, шерсти, камней и кожи, народные куклы, лоскутное шитье. А еще гостей ждет фестиваль творчества «Иркутский Арбат», интерактивная программа «Байкальская Атлантида», посвященная традициям сибирских народов, и презентация национальных костюмов «Поэзия традиций».

В 16 часов на площади графа Сперанского можно будет насладиться большим концертом «Судьба моя - иркутская история». Для зрителей выступят звезды эстрады - певица Maksim и Александр Маршал, а также творческие коллективы из Иркутска и области, такие как шоу-балет «Бродвей», танцующий диско-хаус оркестр Offbeat orchestra.

Подкрепиться во время прогулки можно будет в зоне «Хлебосольная Сибирь» - угощения предоставят иркутские рестораторы.

Ярким завершающим аккордом станет красочный фейерверк, который запустят в 22.30 возле памятника Якову Похабову на Нижней Набережной.

Организаторы праздника - правительство Приангарья при поддержке группы компаний «Фармасинтез» и Иркутский областной Дом народного творчества.