Более 300 млн рублей потратят на модернизацию водопровода в поселке Усть-Ордынском

Работы должны закончить в 2022 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В правительстве Иркутской области рассказали о предстоящей реализации проекта реконструкции водопроводной системы в поселке Усть-Ордынском. Средства выделят из Фонда национального благосостояния и региональной казны.
- Проект включает реконструкцию напорного водовода с установкой станции второго подъема и резервуарного хозяйства, реконструкцию двух контррезервуаров, а также реконструкцию внутрипослековой сети. Срок реализации проекта – декабрь 2023 года, - сказано в сообщении пресс-службы правительства.
Всего на реализацию проекта потребуется 324,3 миллиона рублей. Причем работы должны закончить уже к декабрю 2022 года.
Отметим, заявка на реконструкцию водопровода стала одной из ряда других проектов, которые представили фонду благосостояния. Среди других идей были строительство теплосетей микрорайона "Зеленый" и реконструкция системы теплоснабжения правого берега в Киренске. Общая сумма заявок достигла 2,5 миллиарда рублей.