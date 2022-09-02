3,5 тысячи школьников в Иркутске получили помощь к 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Ко Дню знаний в столице Приангарья около 3,5 тысячи учеников получили помощь - портфели, канцелярию, одежду и обувь. Традиционные акции «Школьный портфель» и «Здравствуй, школа!» провели комитеты по управлению городскими округами.

Поддержали, в первую очередь, многодетные семьи и тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию или социально опасное положение.

- С каждым годом участников подобных мероприятий становится все больше, - подчеркнул мэр столицы Приангарья Руслан Болотов. - В этот раз к акциям присоединились более 50 организаций и частных лиц. Традиционно их участниками становятся и депутаты городской думы.

Кроме того, нужными вещами обеспечили и ребят с Донбасса, которые переехали в Иркутск с родителями. Подарки вручили шестерым школьникам.