В Иркутске на плотине ГЭС сбили женщину, перебегавшую дорогу

Фото: стоп-кадр видео очевидца Фото: Николай ТЕКАЛОВ

"КП-Иркутск" стало известно о ДТП на плотине ГЭС. По словам очевидцев, сбили женщину. Она перебегала дорогу в неположенном месте при оживленном транспортном трафике. Тут же по улице образовались пробки.

Машина "скорой помощи" добралась через заторы до пострадавшей, женщину увезли в больницу. Полиция проверяет обстоятельства аварии, чтобы установить ответственных.

Отметим, плотину ГЭС совсем недавно открыли после четырехмесячного ремонта. Теперь движение здесь организовано на четырех полосах.

Официальные ведомства пока комментариев не давали.