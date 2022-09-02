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Происшествия2 сентября 2022 13:48

В Иркутске на плотине ГЭС сбили женщину, перебегавшую дорогу

В городе образовались серьезные пробки
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: стоп-кадр видео очевидца

Фото: стоп-кадр видео очевидца

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

"КП-Иркутск" стало известно о ДТП на плотине ГЭС. По словам очевидцев, сбили женщину. Она перебегала дорогу в неположенном месте при оживленном транспортном трафике. Тут же по улице образовались пробки.

Машина "скорой помощи" добралась через заторы до пострадавшей, женщину увезли в больницу. Полиция проверяет обстоятельства аварии, чтобы установить ответственных.

Отметим, плотину ГЭС совсем недавно открыли после четырехмесячного ремонта. Теперь движение здесь организовано на четырех полосах.

Официальные ведомства пока комментариев не давали.