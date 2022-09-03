Женщина погибла за рулем Лады, столкнувшись с фурой в Нижнеилимском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около 22:00 2 августа произошла жесткая авария на 424 километре федеральной трассы А331 «Вилюй». В Нижнеилимском районе столкнулись легкового автомобиля Lada и грузовик «SCANIA», которые ехали во встречном направлении. От удара легковушка превратилась в груду искореженного металла. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия получила травмы и скончалась на месте 40-летняя водитель отечественного седана, водитель фуры не пострадал, - отметили в ведомстве.

Авария произошла на участке дороги, где действовали дорожные знаки «Опасный поворот» и «Крутой спуск», плюсом ко всему из-за дождей дорога была скользкой.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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