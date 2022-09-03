Утром 3 августа лесных пожаров в Иркутской области нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 3 августа в лесах Иркутской области не зарегистрировано ни одного пожара. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- За минувшие сутки ликвидировано одно возгорание площадью 1,8 га на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Оно было обнаружено и локализовано 1 сентября. В тушении задействовали 33 пожарных-десантников «Авиалесоохраны», - отметили в правительстве Приангарья.

Напомним, пожароопасный сезон в Иркутской области начался 11 апреля. За это время в регионе зарегистрирован 731 лесной пожар. Почти 80% из них ликвидированы в первые сутки после обнаружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психолог из Иркутска рассказал, почему дети плюшевым медведям предпочитают уродливых монстров и гуманоидов. (подробности)

Губернатор Забайкалья сообщил об увольнениях в детсаду Читы, где детям выдали грамоты с гербом Украины. (подробности)