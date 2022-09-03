55 новых школьных автобусов придут в Иркутскую область до конца 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье до конца текущего года поступит партия новых школьных автобусов. Всего автопарк пополнится 55 машинами. Их распределят по городам и села с учетом потребности. Соответствующее распоряжение подписано Михаилом Мишустиным. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- В регионе 388 сельских и городских школ осуществляют ежедневный подвоз к месту обучения более 27 тысяч школьников из 971 сел и деревень. Задействовано 628 школьных автобусов, которые оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами, - отметил глава региона.

В 2021 году Иркутская область получила 75 школьных автобусов российского производства в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации. За последние 5 лет за счет областного бюджета приобретено 190 машин, на это выделено более 316 млн рублей.

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