Кражу смартфона стоимостью 22 тысячи рублей раскрыли полицейские в Черемхово Фото: Иван ВИСЛОВ

Транспортные полицейские раскрыли кражу смартфона стоимостью 22 тысячи рублей у жительницы Черемхова в пригородной электричке. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали 39-летнего жителя Черемховского района, который также являлся пассажиром электрички, - рассказали в ведомстве. - Злоумышленник вину в содеянном признал и рассказал, что накануне при следовании в пригородном поезде похитил у женщины-пассажира сотовый телефон, который планировал продать, а деньги потратить на личные нужды.

Мужчина воспользовался тем, что хозяйка оставила смартфон без присмотра. Вскоре полицейские вернут его законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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