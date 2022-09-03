Склад загорелся на улице Шевцова в Иркутске вечером 2 сентября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Складское помещение загорелось вечером 2 сентября на улице Шевцова в Иркутске. В 22:32 в пожарно-спасательную службу города позвонили очевидцы. По адресу были направлены 6 спецмашин и 30 спасателей. Огонь охватил большую часть крыши, пламя могло перейти соседние постройки, вплотную расположенные к одноэтажному кирпичному зданию. При этом внутри них хранилось много горючего товара. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из-за большой пожарной нагрузки внутри помещений и плотной застройки все силы были направлены на недопущение распространения огня на соседние строения. Благодаря профессионализму и грамотным действиям личного состава удалось в кратчайшие сроки остановить огонь и ликвидировать открытое горение, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения города Иркутска Виталий Тряпичкин.

В 23.40 открытый огонь был полностью потушен. Пожар повредил кровля склада на площади 300 квадратных метров, пострадавших, к счастью, нет. Специалисты отмечают, что благодаря тому, что в ночное время торговые площади и узкие улочки были пусты, спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, несмотря на его позднее обнаружение.

Дознаватели МЧС России установили, что огонь начал распространяться от деревянного бесхозного гаража, в котором долгое время складировался мусор и строительные отходы. Он вплотную стоял у забора, за которым были складские помещения. По горючему материалу пламя мгновенно охватило все строение и перекинулось на кровлю склада. Проводится доследственная проверка.

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