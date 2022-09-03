Землетрясение в Забайкальском крае 3 сентября зарегистрировали иркутские сейсмологи

Землетрясение в Забайкальском крае 3 сентября зафиксировали иркутские сейсмологи. Сейсмособытие произошло днем в Каларском районе. Специалисты отмечают, что эпицентр находился в нескольких километрах от поселка Новая Чара. В населенном пункте толчки достигли силы 3-4 балла. Об этом сообщают в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение в Забайкальском крае 3 сентября

- Зарегистрировано землетрясение 3 сентября в 04:36:19 по Гринвичу или в 12:36 по иркутском времени, - отмечают специалисты. - Энергетический класс: 12.9.

По предварительной информации, жители Иркутской области толчки землетрясения в Забайкальском крае 3 сентября почувствовали в Бодайбо - 3 балла.

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