Иркутск, Братск и Ангарск стали антилидерами по количеству случаев COVID-19 за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным статистики на 3 сентября, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье увеличилось до 318 150. Диагноз у 998 жителей региона подтвердился за последние 24 часа. При этом самая напряженная обстановка в областном центре - 421 положительный ПЦР-тест за сутки. Меньше только в Братске - там 86 зараженных, и в Ангарске - 50 новых случаев. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- В больницах Приангарья лечение проходят 757 человек, это на 5 пациентов меньше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - Выздоровело за все время 305 410 зараженных, 813 из них справились с коварной болезнью в минувшие сутки.

Количество летальных исходов от инфекции за все время достигло отметки в 8 728. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 770 пациентов.

Карта распространения 3.09.22

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