Туристические маршруты в Прибайкальском нацпарке вновь открыли для посещения

Риска пожаров больше нет. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Все туристические маршруты на Байкале вновь доступны после временного закрытия из-за высокой пожароопасности. Выдача разрешений была приостановлена, усилено патрулирование. Об этом сообщают в пресс-службе Прибайкальского национального парка.

- Добро пожаловать на все маршруты Прибайкальского национального парка: они открыты! Атмосферный фронт, принесший в Иркутскую область осадки и прохладу, позволил возобновить выдачу разрешений на посещение особо охраняемой природной территории, - отметили в заповеднике.

Напомним, для посещения ранее были недоступны маршруты "Юг острова Ольхон", "Бакланий камень-Бугульдейка" и "Листвянка - Хужир".

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