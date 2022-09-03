Дело о краже 39 млн рублей из регионального бюджета возбуждено в Иркутской области Фото: Анастасия Осипова

С 2018 по 2021 год сотрудники компании по тепло- и водоснабжению, предоставляли в уполномоченные органы отчеты о затратах на поставку угля. На основании полученной документации служба по тарифам Иркутской области согласовывала суммы субсидий, которые организации предоставляло региональное министерство жилищной политики и энергетики. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СКР.

- Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что на объекты, эксплуатируемые ресурсоснабжающей организацией, фактически уголь поставлялся в меньшем объеме, чем было указано в документах. В результате бюджету Приангарья причинен ущерб в сумме более 39 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психолог из Иркутска рассказал, почему дети плюшевым медведям предпочитают уродливых монстров и гуманоидов. (подробности)

Школьник заработал перелом обеих рук, упав с турника в Чите. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. (подробности)