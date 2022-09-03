Отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября затронет десятки домов в Октябрьском, Свердловском, Ленинском и Правобережном районах города. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварии. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской энергосбытовой компании.

Отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября

- В Ленинском округе проведем ремонт тепломеханического оборудования на котельной Воровского, 18а и ремонт тепловой сети по улицам Ярославского, 258г и Тельмана, 181, -рассказали в соцсетях компании. - В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улицам Донская, 4 и Карла Либкнехта, 125. В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Радищева, 5. В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Кайской, 38.

Самое длительное отключение горячей воды в Иркутске 4 и 5 сентября ожидается в Правобережном и Свердловском районах. Там неудобства продлятся до 15 часов.