Более двух тысяч жителей Иркутской области приняли участие в акции «Диктант Победы» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 сентября Приангарье присоединились к акции «Диктант Победы», включающий вопросы о событиях Второй Мировой войны. В этом году в регионе тест написали писали на 241 площадке в школах, вузах, Дворцах культуры, библиотеках, молодежных центрах, в военных частях, военкоматах, отделениях Росгвардии. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Акция посвящена не только проверке уровня знаний военной истории нашей страны, ее главная цель – объединение всех граждан России, - отмечают организаторы мероприятия.

Каждый участник «Диктанта Победы» должен был ответить на 25 вопросов. Время ответа – 45 минут. Задания включали в себя поиск пропущенных слов в тексте, имена и фамилии авторов поэм, посвященных войне, отгадывание города по отрывку из произведение и т.д. По итогам тестирования организационный комитет отберет федеральных победителей, которые смогут принять участие в качестве гостей на Параде Победы в следующем году.

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