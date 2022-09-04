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Общество4 сентября 2022 2:09

В 2022 году в Иркутской области поймали 6,5 тысячи водителей за выезд на "встречку"

Их оштрафовали, некоторых вовсе лишили прав
Дарья БОЛЕСОВА
Профилактические операции будут проводить до конца года

Профилактические операции будут проводить до конца года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года в Иркутской области на федеральных трассах и региональных дорогах поймали 6,5 тысячи водителей-нарушителей. Все они выезжали на встречную полосу движения в неположенных местах. Об этом рассказали в МВД области.

Нарушителей ПДД ловили в рамках специальных мероприятий "Встречная полоса". Всего провели 17 операций по выявлению подобных водителей. К этой задаче даже привлекали беспилотник.

Последний рейд полиция провела в Слюдянском районе области. За несколько часов правоохранители остановили 19 нарушителей. Всем автомобилистам грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода.

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