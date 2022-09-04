В 2022 году в Иркутской области поймали 6,5 тысячи водителей за выезд на "встречку"

Профилактические операции будут проводить до конца года Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года в Иркутской области на федеральных трассах и региональных дорогах поймали 6,5 тысячи водителей-нарушителей. Все они выезжали на встречную полосу движения в неположенных местах. Об этом рассказали в МВД области.

Нарушителей ПДД ловили в рамках специальных мероприятий "Встречная полоса". Всего провели 17 операций по выявлению подобных водителей. К этой задаче даже привлекали беспилотник.

Последний рейд полиция провела в Слюдянском районе области. За несколько часов правоохранители остановили 19 нарушителей. Всем автомобилистам грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода.

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