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Происшествия4 сентября 2022 2:18

Полиция Иркутска ищет 18-летнюю девушку, пропавшую в микрорайоне Юбилейном

Девушка не выходит на связь с 29 августа
Дарья БОЛЕСОВА
Девушка была одета в темную одежду

Девушка была одета в темную одежду

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе МВД Иркутской области попросили помощи в поисках молодой девушки из областного центра. Ведомство опубликовало объявление, в котором сказано, что 18-летнюю девушку ищет ее мать.

- Разыскиваемой на вид 16-18 лет, низкого роста, худощавого телосложения. Глаза зеленые, волосы темные до плеч. Перед исчезновением иркутянка была одета в одежду и обувь темного цвета, - дали приметы пропавшей в полиции.

Последний раз иркутянка выходила на связь 29 августа, после этого ее мобильный не отвечает. Ее видели в Юбилейном микрорайоне Иркутска, но на самом деле она может быть в любом городе области.

Полиция просит обращаться в местные отделения, если вы располагаете какой-то информацией о девушке.