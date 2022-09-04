Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 сентября 2022 3:12

Еще 1100 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Уровень заболеваемости растет с каждым днем
Дарья БОЛЕСОВА
Больше всего зараженных нашли в Иркутске и Ангарске

Больше всего зараженных нашли в Иркутске и Ангарске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Иркутской области опубликовали статистику заболеваемости за последние сутки. К утру 4 августа врачи региона выявили и подтвердили 1100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии инфицировались 319,2 тысячи человек.

При этом за сутки в региональные больницы госпитализировали 31 человека, их разместили на свободные ковид-койки. На настоящий момент в больницах Иркутской области находятся 788 пациентов в разном состоянии - чьи-то симптомы более серьезные.

За сутки полностью выздоровели 594 человека, их сняли с амбулаторного лечения и выписали из больниц. Всего с начала пандемии болезнь смогли победить 306 тысяч жителей области.

К сожалению, за сутки от коронавируса скончался один человек. Еще трое больных инфекцией умерли от причин, не связанных напрямую с коронавирусом.

Больше всего зараженных зафиксировали в Иркутске и Ангарске.