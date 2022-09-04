Еще 1100 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Больше всего зараженных нашли в Иркутске и Ангарске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Иркутской области опубликовали статистику заболеваемости за последние сутки. К утру 4 августа врачи региона выявили и подтвердили 1100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии инфицировались 319,2 тысячи человек.

При этом за сутки в региональные больницы госпитализировали 31 человека, их разместили на свободные ковид-койки. На настоящий момент в больницах Иркутской области находятся 788 пациентов в разном состоянии - чьи-то симптомы более серьезные.

За сутки полностью выздоровели 594 человека, их сняли с амбулаторного лечения и выписали из больниц. Всего с начала пандемии болезнь смогли победить 306 тысяч жителей области.

К сожалению, за сутки от коронавируса скончался один человек. Еще трое больных инфекцией умерли от причин, не связанных напрямую с коронавирусом.

Больше всего зараженных зафиксировали в Иркутске и Ангарске.