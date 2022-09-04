В Иркутске на митинге почтили память жертв терроризма

Мероприятие прошло в День солидарности в борьбе с терроризмом Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали о митинге, который прошел вечером 3 сентября. На мероприятии почтили память жертв терроризма, люди собрались у Вечного огня. На антитеррористическом митинге присутствовали представители власти.

- В этот день мы вспоминаем не только Беслан, где погибли 334 человека, в том числе 186 детей, но и жертв террористических актов в Буденновске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны. Благодарю всех, кто пришел к мемориалу Вечный огонь, кто помнит о тех трагических событиях, - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Отметим, мероприятие прошло в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Его утвердили в 2005 году и отмечают до сих пор.