В пяти районах Иркутской области проведут капитальный ремонт дорог в 2022 году

Большинство региональных дорог находятся в разрушенном состоянии Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области продолжается масштабный ремонт региональных дорог. В 2022 году запланировали восстановление 52 участков, где покрытие находится в совсем плачевном состоянии. Большая часть дорожной сети построили в середине прошлого века, теперь ее нужно восстанавливать.

- Уже определены технические решения и начаты работы на дорогах с высокой интенсивностью Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Братского, Нижнеилимского и других районов, - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2022 году средства из фонда национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделят на ремонт следующих объектов: подъезд к поселку Алгатуй Тулунского района, профиль дороги Икей - Ишидей, а также дороги Тайшет - Чуна - Братск, Хребтовая - Рудногорск - Новоилимск и другие.

В сумме дорожники положат 260 километров асфальта. На это уйдут сотни миллионов рублей.