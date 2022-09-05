До +19 потеплеет в Иркутске 5 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 5 сентября по всем прогнозам наладится. В областном центре в понедельник будет тепло и без осадков. Об этом рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 5 сентября

- Погода в Иркутске 5 сентября: в городе переменная облачность, дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, дождя не ожидается, - поделились прогнозом синоптики. – Днем воздух прогреется до +17…+19 градусов.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 720 миллиметров ртутного столба. Такова погода в Иркутске 5 сентября. А чего ждать жителям региона? Погода в Иркутской области 5 сентября принесет кратковременные дожди и ветер с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по районам покажут +17…+22. Если небо закроют облака, выше +9…+14 показатели не поднимутся. Отдельный прогноз дают специалисты для Катангского района, там в понедельник +10…+15.

Стоит отметить, что в центральных и южных районах области сегодня высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

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