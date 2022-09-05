25 взрослых и шестеро детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю. Фото предоставлено Госавтоинспекцией Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 29 августа по 4 сентября было зарегистрировано 23 ДТП. В этих автоавариях пострадали 25 взрослых и 6 детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

Рейтинг дорожно-транспортных происшествий сложился за семь дней таким образом: на первом месте – столкновения транспорта (12 происшествий), на втором – наезды на пешеходов (5 случаев за неделю), на третьем – наезды на припаркованный транспорт (3 ДТП).

Далее следуют по одному ДТП – наезд на велосипедиста, наезд на препятствие и съезд с трассы.

- Мы напоминаем, что ПДД нужно следовать неукоснительно как пешеходам, так и автомобилистам, - говорят в ГИБДД. – Необходимо соблюдать скоростной режим, помнить о мерах предосторожности при подъезде к пешеходному переходу, а также при движении вблизи образовательных учреждений.

Пешеходам необходиом пришить/приклеить на сумки, одежду световозвращающие элементы. Так будет проще избежать инцидентов в темное время суток. Особенно нужно обеспечить такими деталями верхнюю одежду школьников.

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