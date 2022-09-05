Иркутяне заняли второе место на Кубке России по керлингу среди смешанных пар. Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

В столице Приангарья накануне завершился Кубок России по керлингу среди смешанных пар. Иркутяне заняли второе место. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Первое место на Кубке России среди смешанных пар заняла команда «Красноярский край 1», - рассказали в пресс-службе министерства спорта региона. – Второе место у нашей команды «Комсомолл 1», в составе которой выступали Елизавета Трухина и Николай Лысаков. На третьем месте пьедестала – питерцы, команда «Санкт-Петербург 2».

Соревнования проходили с 1 по 4 сентября в ледовом дворце «Байкал». Турнир собрал спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирской, Московской, Ленинградской и других областей.

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