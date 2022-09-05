Жители Иркутска смогут бесплатно ездить в новых автобусах НЕФАЗ 5 сентября. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Иркутска

Ключи от новых низкопольных автобусов большого класса марки НЕФАЗ вручили водителям МУП «Иркутскавтотранс» утром 5 сентября у сквера Кирова. Всего на маршруты с десяти утра в Иркутске в понедельник выйдет больше трех десятков новых машин и проезд в них в первый их рабочий день будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Стоит отметить, что этой осенью ожидается еще одна поставка новых единиц общественного транспорта.

- Еще шесть автобусов сейчас находятся в процессе сборки на заводе КамАЗ в Нефтекамске, - пояснили в мэрии. – До конца сентября они прибудут в Иркутск.

Напомним, что автобусы были закуплены муниципальным предприятием в лизинг. В общей сложности, город приобрел 40 новых НЕФАЗов, сегодня по улицам столицы Приангарья начнут курсировать 34 из них.

КОНКРЕТНО

На какие маршруты выйдут новые автобусы:

№ 8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый»,

№ 10 «Н. Ленино – завод нерудных материалов»,

№ 13 «Н. Ленино – Центр (через пр. Марата)»,

№ 18 «Н.И.ТЭЦ – м/р Юбилейный»,

№ 28р «Ц. Рынок – Авиазавод»,

№ 29 «Ц. Рынок – пос. Горького»,

№ 31 «Авиазавод – Центр (через пр. Марата)»,

№ 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная»,

№ 35 «Ц. Рынок – с. Кооператор»,

№ 36 «Авиазавод – с. Машиностроитель»,

№ 37 «Н. Ленино – Ц. Рынок»,

№ 39 «Ц. Рынок – ст. Горка»,

№ 54 «7 м/р Н. Ленино – м/р Первомайский»,

№ 55 «Н. Ленино – Областная больница»,

№ 67 «м/р Первомайский – м/р Топкинский».