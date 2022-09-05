Жители Иркутска смогут бесплатно ездить в новых автобусах НЕФАЗ 5 сентября. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Иркутска
Ключи от новых низкопольных автобусов большого класса марки НЕФАЗ вручили водителям МУП «Иркутскавтотранс» утром 5 сентября у сквера Кирова. Всего на маршруты с десяти утра в Иркутске в понедельник выйдет больше трех десятков новых машин и проезд в них в первый их рабочий день будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Стоит отметить, что этой осенью ожидается еще одна поставка новых единиц общественного транспорта.
- Еще шесть автобусов сейчас находятся в процессе сборки на заводе КамАЗ в Нефтекамске, - пояснили в мэрии. – До конца сентября они прибудут в Иркутск.
Напомним, что автобусы были закуплены муниципальным предприятием в лизинг. В общей сложности, город приобрел 40 новых НЕФАЗов, сегодня по улицам столицы Приангарья начнут курсировать 34 из них.
КОНКРЕТНО
На какие маршруты выйдут новые автобусы:
№ 8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый»,
№ 10 «Н. Ленино – завод нерудных материалов»,
№ 13 «Н. Ленино – Центр (через пр. Марата)»,
№ 18 «Н.И.ТЭЦ – м/р Юбилейный»,
№ 28р «Ц. Рынок – Авиазавод»,
№ 29 «Ц. Рынок – пос. Горького»,
№ 31 «Авиазавод – Центр (через пр. Марата)»,
№ 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная»,
№ 35 «Ц. Рынок – с. Кооператор»,
№ 36 «Авиазавод – с. Машиностроитель»,
№ 37 «Н. Ленино – Ц. Рынок»,
№ 39 «Ц. Рынок – ст. Горка»,
№ 54 «7 м/р Н. Ленино – м/р Первомайский»,
№ 55 «Н. Ленино – Областная больница»,
№ 67 «м/р Первомайский – м/р Топкинский».