Организатор незаконной автопарковки в Иркутске пойдет под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске под суд пойдет генеральный директор коммерческой организации, обустроившей незаконную автопарковку. Для нее компания самовольно заняла участок земли в Куйбышевском районе города площадью около 4 тысяч квадратных метров. Когда об этом стало известно, директор к освобождению земли не приступил даже после решения Арбитражного суда региона. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Когда решение Арбитражного суда Иркутской области – освободить земельный участок – вступило в силу, руководство организации к исполнению судебного решения не приступило, поэтому было привлечено к административной ответственности по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», - говорят судебные приставы. - Также был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Однако, и эта мера не помогла, автопарковка осталась на месте. Специалистам в таком случае пришлось возбудить уголовное дело «Неисполнение приговора суда, решения суда…» в отношении гендиректора организации. Сейчас проводится расследование, после дело передадут в суд.

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