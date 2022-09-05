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Происшествия5 сентября 2022 3:13

Три человека погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

Еще 60 получили различные травмы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Три человека погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

Три человека погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дорожные полицейские подвели итоги минувшей недели. Согласно статистике, с 29 августа по 4 сентября на дорогах региона произошло 50 аварий с пострадавшими. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекция Иркутской области.

-В данных ДТП 3 человека погибли, 60 человек получили травмы различной степени тяжести, - отметили в ведомстве.

В трех случаях водитель был пьян. Самыми распространенными причинами аварий стали: выезд на полосу встречного движения-8, несоответствие скорости или несоблюдение очередности проезда- 5, нарушение правил проезда пешеходного перехода -5.

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