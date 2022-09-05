Колесо обозрения выставили на продажу в Иркутске. Фото: "Авито"

Необычное объявление появилось на одном из популярных сервисов покупки-продажи. Авторы публикации предлагают приобрести колесо обозрения, которое находится в спорт-парке «Поляна» за 33,5 миллионов рублей.

- 18 закрытых отапливаемых кабинок, 72 посадочных места. В отличном состоянии. Работает круглый год, - указывают продавцы в объявлении.

Высота аттракциона 30 метров. Его запустили в 2020 году.

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