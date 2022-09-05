Три туристических маршрута закрыли в Прибайкальском нацпарке из-за риска пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за неблагоприятного прогноза погоды вновь закрыли три туристических маршрута в Прибайкальском нацпарке. В том числе "Север острова Ольхон", "Юг острова Ольхон" и "Сарайский пляж". Выдача разрешений на их посещение временно приостановлена. Об этом сообщают в прессс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Так, на севере острова класс пожарной опасности зафиксирован на отметке 4 из пяти возможных, на Сарайском пляже и на юге острова - 5, - отметили в заповеднике.

В условиях действия особого противопожарного режима, посетителей особо охраняемой природной территории просят пересмотреть планы на текущие сутки и до нормализации метеоусловий воздержаться от визитов указанных маршрутов.

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