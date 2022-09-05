Антитеррористический митинг прошел у мемориала Вечный огонь в Иркутске. Фото: Администрация Иркутска

Свечи в память о погибших в терактах зажгли у мемориала Вечный огонь вечером 3 сентября. Митинг был посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии приняли первые лица Приангарья, представители национальных культурных центров, детских и молодежных общественных объединений, а также жители Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Страшная трагедия произошла 18 лет назад в Беслане, и наш долг почтить память погибших, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Мы все заинтересованы в том, чтобы подобное не повторялось. Сегодня российские бойцы борются с неонацистами на Украине, ценой собственных жизней защищают мирное население. Среди них есть и иркутяне. Поэтому мы зажигаем свечи не только в память о жертвах терактов, но и в поддержку тех, кто сегодня защищает нашу Родину.

Память погибших в терактах почтили минутой молчания. К мемориалу Вечный огонь возложили цветы.

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