55 новых автобусов поступят до конца года в школы Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Совсем скоро ученики в разных городах и поселках Приангарья будут добираться на уроки на новых школьных автобусах. До конца года в регион поступит 55 таких машин. По регионам транспорт распределяют согласно распоряжению Правительства России.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что школьным перевозкам и их безопасности уделяется особое внимание регионального правительства. Больше 10 лет из областной казны регулярно выделяют деньги на покупку новых автобусов для учеников.

- За последние пять лет за счет областного бюджета в школы приобретено 190 автобусов, объем финансирования - 316,6 миллиона рублей, - отметил губернатор регион Игорь Кобзев. - Поддержка этого мероприятия на федеральном уровне - существенная помощь региону. Новые автобусы будут направлены в территории до декабря.

Напомним, в прошлом году наш регион получил благодаря федеральной помощи 75 школьных автобусов отечественного производства. Транспорт необходим, поскольку каждый день на уроки в сельские и городские школы возят свыше 27 тысяч ребят.

- Задействовано 628 школьных автобусов, которые оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами, - прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.