Более 300 миллионов рублей выделят на реконструкцию водопровода в поселке Усть-Ордынском. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В поселке Усть-Ордынском, что в Эхирит-Булагатском районе, реконструируют изношенный водопровод. Всего на это потребуется 324,3 миллиона рублей, в том числе 259,5 миллиона выделят из Фонда национального благосостояния. Заявку на разработку проекта и строительство поддержал Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. О планах работы ему сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Проект направлен на развитие единой централизованной системы водоснабжения, обеспечение ее надежности и бесперебойности, - пояснил Игорь Кобзев. - Реконструкция позволит снизить аварийность и подключить новых абонентов.

При ремонте водовода будут в том числе устанавливать новое оборудование, обновлять в поселке сети. Закончить все работы должны к декабрю 2023 года.

- Обеспечение жителей чистой питьевой водой - одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда», - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, Приангарье подало заявки на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей. Из Фонда национального благосостояния выделят 655 миллионов рублей на создание тепловой сети в микрорайоне Зеленый в Иркутске, а также 1,1 миллиарда - на реконструкцию системы теплоснабжения правого берега в Киренске.