Больше 250 жителей Иркутска участвовали в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область в субботу, 3 сентября, присоединилась к акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Напомним, эту дату ввели в стране в 2005 году в память о жертвах трагедии в Беслане, случившейся в первых числах сентября 2004-го.

В столице Приангарья в акции участвовали больше 250 человек. У мемориала «Вечный огонь Славы» выложили свечами слово «Помним» и почтили память погибших минутой молчания. На митинге присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев, представители областного правительства, депутаты Законодательного Собрания, глава Иркутска Руслан Болотов, студенты, юнармейцы, общественники, представители разных конфессий и национальных общин.

- Мы собрались здесь, чтобы почтить память жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, - сказал Игорь Кобзев. - События в школе Беслана в сентябре 2004 года тронули сердца миллионов людей. Террористы вероломно напали на беззащитных людей, 334 человека погибли, из них 186 - дети. В этот день мы также вспоминаем жертв трагических событий в Буденновске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.