14-летний школьник помог ребенку выбраться из разбитой машины в Куйтунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье полицейские наградили мальчика, который бросился на помощь ребенку.

Ночью 20 августа Илья Шевелев из поселка Тулюшка Куйтунского района проснулся от сильного грохота. Выглянув в окно, он заметил, что уличное освещение не работает. 14-летний школьник вышел из дома и увидел упавший фонарный столб, а рядом с ним - разбитое авто. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Стоящая возле иномарки женщина сообщила, что в салоне находится ее сын, - рассказали в ведомстве. - От удара задние двери машины заблокировались и самостоятельно у мальчика выбраться не получалось. Илья помог школьнику покинуть авто и оставался с ним до приезда медиков.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пострадавших. Благодаря тому, что они были пристегнуты, серьезных травм удалось избежать. А на первой в учебном году школьной линейке начальник отдела полиции МО МВД России «Тулунский» Роман Карташов поблагодарил юного земляка за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Илье Шевелеву и его родителям благодарственное письмо и памятный подарок.

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