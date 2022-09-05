Частные инвесторы вложили миллиард юаней в облигации «РУСАЛа». Фото: “РУСАЛ”.

Частные инвесторы приобрели акции «РУСАЛа» на миллиард юаней за последний месяц. В общей сложности было подано порядка 100 заявок по двум выпускам от различных организаций. Об этом заявил директор по корпоративным финансам компании Алексей Гренков.

«Размещение получило широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу по двум выпускам было подано около 100 заявок. В сделке приняли участие банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы. Последние приобрели облигации примерно на 1 млрд юаней. Полагаю, что, как отмечалось, геополитическая ситуация способствовала росту интереса к альтернативным валютам для диверсификации портфелей, наряду со среднесрочными прогнозами макроаналитиков относительно курсов рубля или юаня», – рассказал изданию Cbonds Review Алексей Гренков.

Один из директоров «РУСАЛа» отмечает, что размещение компании на московской бирже в юанях было отмечено четырехкратной переподпиской, что говорит о большом спросе инвесторов на такие инструменты. При этом большую роль сыграло время выхода и репутация «РУСАЛа».

«Это точно тот случай, когда твоя зачетка работает на тебя. Одна из целей — это рефинансирование текущих долговых обязательств, а другая — тестирование такого рода инструментов на будущее. Так как “РУСАЛ” был первым, кто разместил облигации в юанях в России, то у нас не было референсов. Но с учетом нашего опыта взаимодействия с инвесторами мы были готовы к тому, чтобы быть первыми. Теперь же мы создали бэнчмарк для всего рынка, в будущем и другие эмитенты, и мы сами, если примем решение вновь выйти с бондами в юанях, будем отталкиваться от установленного нами же ориентира», – отметил Алексей Гренков.

«РУСАЛ» выпустил облигации в юанях на московскую биржу 3 августа. Минимальный размер заявки на «входе» в торги был установлен в размере 1,4 млн рублей в эквиваленте в юанях.