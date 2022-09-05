Больше 260 километров дорог ремонтируют в Иркутской области в этом году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Дороги областного значения и те, что связывают города и районы, по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева осмотрел министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов. В первую очередь, он обследовал опасные и проблемные участки.

В итоге решено провести дополнительные работы и поставить больше материала для отсыпки гравийных путей. Так, восстановят асфальт на подъезде к поселку Алгатуй Тулунского района. Собираются привести в порядок дороги Икей - Ишидей, Тайшет - Чуна - Братск, подъезды к поселкам Братского района, примыкающим к дорогам «Полукольцо» - Тулун - Братск, Хребтовая - Рудногорск - Новоилимск, подъезд к поселку Березняки Нижнеилимского района.

- Отмечу, что большинство дорог региона были построены в середине 20-го столетия, - сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. - Их делали без усиления конструкции дорожной одежды и расчета на повышения интенсивности движения.

Многие магистрали ни разу не чинили капитально, поэтому с годами износилось не только покрытие, но и его основание. Теперь предстоит восстанавливать дорожную сеть.

Отметим, всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 52 отрезка путей, связывающих города, поселки, районы Иркутской области. Общая длина дорог, где идут работы - больше 260 километров.