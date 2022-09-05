34 новых автобуса НЕФАЗ вышли на маршруты в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Яркие, красивые, современные автобусы НЕФАЗ теперь курсируют по Иркутску. В понедельник, 5 сентября, 34 машины торжественно запустили на линию. В первый день проезд в них сделали бесплатным.

- Автобусы новые, комфортабельные, - это совершенно другой уровень качества обслуживания пассажиров, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов, в числе первых прокатившийся на транспорте. - И мы будем продолжать повышать этот уровень.

Напомним, машины отечественного производства приобрели в лизинг, они вышли на 15 городских маршрутов. За руль сели лучшие водители МУП «Иркутскавтотранс».

- Жители в период пандемии ставили задачу - обратить внимание на общественный транспорт. Сегодня мы видим результат работы над этим вопросом. Новые автобусы направлены на маршруты в удаленные части города, где особенно остро стоит вопрос с перевозками, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Пассажиры поделились впечатлениями от первой поездки.

- Машины хорошие, вместительные, - сказал иркутянка Наталья Васильева. - Давно пора было приобрести автобусы нашему городу, не хватало качественного транспорта, особенно в Ново-Ленино.

Всего в этом году на маршруты выйдут 42 новых машины.

- Это, действительно, самое крупное обновление автобусного парка за историю нашего муниципального предприятия, - добавил мэр города Иркутска Руслан Болотов. - Убежден, при поддержке губернатора Иркутской области и Законодательного собрания региона мы сможем заменить весь подвижной состав городского автопарка.

Также проект поддержали госкорпорация «Ростех», Байкальский банк ПАО Сбербанк, городская Дума.

КОНКРЕТНО

По каким маршрутам идут новые автобусы

№ 8 «Н.И.ТЭЦ – мкр. Зеленый»,

№ 10 «Н. Ленино – завод нерудных материалов»,

№ 13 «Н. Ленино – Центр (через пр. Марата)»,

№ 18 «Н.И.ТЭЦ – мкр. Юбилейный»,

№ 28р «Ц. Рынок – Авиазавод»,

№ 29 «Ц. Рынок – пос. Горького»,

№ 31 «Авиазавод – Центр (через пр. Марата)»,

№ 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная»,

№ 35 «Ц. Рынок – с. Кооператор»,

№ 36 «Авиазавод – с. Машиностроитель»,

№ 37 «Н. Ленино – Ц. Рынок»,

№ 39 «Ц. Рынок – ст. Горка»,

№ 54 «7 мкр. Н. Ленино – мкр. Первомайский»,

№ 55 «Н. Ленино – Областная больница»,

№ 67 «мкр. Первомайский – мкр. Топкинский».