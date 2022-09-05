34 новых автобуса НЕФАЗ вышли на маршруты в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.
Яркие, красивые, современные автобусы НЕФАЗ теперь курсируют по Иркутску. В понедельник, 5 сентября, 34 машины торжественно запустили на линию. В первый день проезд в них сделали бесплатным.
- Автобусы новые, комфортабельные, - это совершенно другой уровень качества обслуживания пассажиров, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов, в числе первых прокатившийся на транспорте. - И мы будем продолжать повышать этот уровень.
Напомним, машины отечественного производства приобрели в лизинг, они вышли на 15 городских маршрутов. За руль сели лучшие водители МУП «Иркутскавтотранс».
- Жители в период пандемии ставили задачу - обратить внимание на общественный транспорт. Сегодня мы видим результат работы над этим вопросом. Новые автобусы направлены на маршруты в удаленные части города, где особенно остро стоит вопрос с перевозками, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Пассажиры поделились впечатлениями от первой поездки.
- Машины хорошие, вместительные, - сказал иркутянка Наталья Васильева. - Давно пора было приобрести автобусы нашему городу, не хватало качественного транспорта, особенно в Ново-Ленино.
Всего в этом году на маршруты выйдут 42 новых машины.
- Это, действительно, самое крупное обновление автобусного парка за историю нашего муниципального предприятия, - добавил мэр города Иркутска Руслан Болотов. - Убежден, при поддержке губернатора Иркутской области и Законодательного собрания региона мы сможем заменить весь подвижной состав городского автопарка.
Также проект поддержали госкорпорация «Ростех», Байкальский банк ПАО Сбербанк, городская Дума.
КОНКРЕТНО
По каким маршрутам идут новые автобусы
№ 8 «Н.И.ТЭЦ – мкр. Зеленый»,
№ 10 «Н. Ленино – завод нерудных материалов»,
№ 13 «Н. Ленино – Центр (через пр. Марата)»,
№ 18 «Н.И.ТЭЦ – мкр. Юбилейный»,
№ 28р «Ц. Рынок – Авиазавод»,
№ 29 «Ц. Рынок – пос. Горького»,
№ 31 «Авиазавод – Центр (через пр. Марата)»,
№ 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная»,
№ 35 «Ц. Рынок – с. Кооператор»,
№ 36 «Авиазавод – с. Машиностроитель»,
№ 37 «Н. Ленино – Ц. Рынок»,
№ 39 «Ц. Рынок – ст. Горка»,
№ 54 «7 мкр. Н. Ленино – мкр. Первомайский»,
№ 55 «Н. Ленино – Областная больница»,
№ 67 «мкр. Первомайский – мкр. Топкинский».