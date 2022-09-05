220 тысяч рублей выплатит перевозчик за наезд автобуса на школьницу в Ангарске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ангарске родители девочки, попавшей в ДТП, подали в суд на компанию-перевозчика. В мае текущего года на пересечении улиц Чайковского и Карла Маркса водитель автобуса сбил девочку, переходившую проезжую часть. В момент аварии горел красный сигнал светофора. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В результате школьнице причинен тяжкий вред здоровью, - отметили в ведомстве.

В защиту прав маленькой ангарчанки прокурор города направил в суд исковое заявление о взыскании с фирмы компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены. С ответчика взыскали 220 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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