Шесть улиц в Куйбышевском районе Иркутска остались без света из-за аварии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

5 сентября в 12:40 жители шести улиц в Куйбышевском районе Иркутска остались без света. Причиной тому стало повреждение оборудования в сетях потребителя. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улице Баррикад, Братская, Ленская, Напольная, Сарафановская, Тулунская, - отметили в организации.

Бригадами Южных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 16:00 (Ирк).

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