Шесть улиц в Куйбышевском районе Иркутска остались без света из-за аварии
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
5 сентября в 12:40 жители шести улиц в Куйбышевском районе Иркутска остались без света. Причиной тому стало повреждение оборудования в сетях потребителя. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.
- Под отключение попала часть домов на улице Баррикад, Братская, Ленская, Напольная, Сарафановская, Тулунская, - отметили в организации.
Бригадами Южных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 16:00 (Ирк).
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