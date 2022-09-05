С 5 сентября в Иркутской области начался дополнительный этап ГИА для школьников

Совсем скоро школьники уже получат свои результаты сдачи экзаменов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области с 5 сентября 2022 года начался дополнительный этап сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников. Он продлится до 20 числа этого же месяца, чтобы дети успели закрыть все "хвосты" по основным предметам сдачи экзамена. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Для проведения дополнительного периода основного государственного экзамена (ОГЭ) в регионе открыто 98 пунктов проведения экзаменов в 42 муниципальных образованиях. В экзаменах примут участие более двух тысяч выпускников девятых классов. Для них экзамены начались также 5 сентября с ОГЭ по математике, - рассказали в пресс-службе.

Выпускники девятых классов уже 14 сентября смогут узнать свои результаты сдачи экзамена по математике. А одиннадцатиклассники - не позднее 21 сентября.